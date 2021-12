Het gebrom bij de Claudius Prinsenbrug is verleden tijd: Aggregaat vervangen door stroom

BREDA - Sinds maandag 8 november werkt een aannemer in opdracht van de gemeente aan het vervangen van de brugdekken op de fietsgedeeltes van de Claudius Prinsenbrug. Dat werk wordt in twee fases uitgevoerd: Eerst twee weken de noordkant dan vervolgens twee weken de zuidkant van de brug. Bij die eerste fase stond er een aggregaat te brommen. Maar de tweede fase zal op stroom van AirQon lopen.



Bij klus als die aan de Claudius Prinsenbrug gebruikt de aannemer allerlei elektrische apparaten. Denk aan slijptollen, boormachines etcetera. Normaal gesproken staat er dan een hele dag een aggregaat te draaien dat standaard in de bus van de aannemer zit. Maar bij dit project wordt een deel van de stroom geleverd door AirQon. De stroomvoorziening richt zich op elektrisch handgereedschap en de stroomvoorziening voor de bouwkeet.



“In fase 1 meten we het energieverbruik van de traditionele aggregaten. In fase 2 zetten we de energievoorziening van AirQon in. Daarmee krijgen we inzicht in de besparing. Het verbruik van fossiele brandstoffen in fase 1 bedraagt circa 100 liter dieselolie. Dit besparen we dus in fase 2”, legt de gemeente Breda uit. “De aannemer is zelf ook bezig zijn werkprocessen te verduurzamen en dit initiatief is voor de aannemer ook interessant, we gaan één van de komende projecten met hem ook stroom van AirQon leveren.”





Het Europese project AirQon wil als alternatief een nieuwe vorm van energie leveren aan evenementen en bouwers, door deze van stroom te voorzien met elektrische voertuigen en/of containerized batteries: op die manier hoeven die geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen in aggregaten. Zo wordt een serieuze en groeiende bron van luchtvervuiling in Breda gereduceerd. Dat is goed voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden. Het project leidt tot een groter bewustzijn van schone energiebronnen. Breda is een van de partners in AirQon.