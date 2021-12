Verenigingen uit Breda haalden bijna 150.000 euro op tijdens de Grote Clubactie

BREDA - Zevenvijftig Bredase verenigingen haalden tijdens de Grote Clubactie maar liefst 143.169 euro op door de afgelopen maanden loten te verkopen. Tachtig procent van het opgehaalde bedrag gaat vervolgens naar de club. “De deelnemende clubs verbreken alle records”, aldus de Grote Clubactie

De afgelopen maanden hebben leden van zo’n 57 verenigingen uit de gemeente Breda zich ingezet om geld op te halen voor hun club. Door loten te verkopen haalden de Bredase verenigingen in totaal 143.169 euro op. De bedragen per vereniging wisselden van bijna 14.000 euro naar 138 euro. BredaGym wist bijvoorbeeld 12.027 euro op te halen, Kuatsu uit Prinsenbeek 957 euro en Stichting Scouting Driesprong 2502 euro. Tachtig procent van het opgehaalde bedrag gaat vervolgens naar de club. De opbrengst dient als een boost voor de verenigingen, waarmee ze bijvoorbeeld nieuw trainingsmateriaal kunnen kopen, een jeugdkamp organiseren of een clubhuis opknappen.

Landelijk deden er in totaal 5.267 verenigingen mee aan de Grote Clubactie. Samen haalden zij ruim 10.7 miljoen euro op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. “De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records”, schrijf De Grote Clubactie. Vooral de online verkoop steeg spectaculair. Volgens Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie is de online verkoop veel leuker en slimmer geworden. “Leden gebruiken hun eigen verkooppagina die eenvoudig is te bereiken via een QR-code”, legt hij uit. “Dit geeft verenigingen een veel groter bereik. Via een appje kun je nu ook je tante aan de andere kant van Nederland vragen bij te dragen aan jouw club.”

Toch gaan veel leden ook nog gewoon ‘ouderwets’ langs de deur. “Dat blijft een belangrijke manier van werven”, stelt Molkenboer. “Maar veel tieners sturen liever een WhatsAppbericht naar familie en vrienden of posten hun verkooplink op social media.” Ook voor de clubs heeft de digitalisering een enorm voordeel. “In voorgaande edities kostte het invoeren en verwerken van loten veel tijd. Het gaat nu allemaal automatisch, waardoor het veel gemakkelijker is om mee te doen.”