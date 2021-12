Kerstbomenverkoop NAC van start: Opbrengsten gaan naar goed doel Vak Thuis

BREDA - Om december goed te beginnen en in de kerstsferen te komen organiseert Samen Voor NAC op vandaag een kerstboomverkoop in het Rat Verlegh Stadion. De opbrengsten van deze dag zullen volledig ten goede komen van het ‘Vak Thuis’ project.

“Naast de verkoop van de bomen zorgen we uiteraard ook voor het kerstgevoel op deze dag”, laat NAC weten. “Zo is er glühwein te verkrijgen en openen we ook de Fanshop, waar je jouw kerscadeaus voor onder de boom alvast kunt scoren. Vanaf 10:00 uur is iedereen van harte welkom in het Rat Verlegh Stadion, om een mooie boom te scoren.”

Daarnaast kunnen Bredanaars ook een unieke, one-of-a-kind screensaver bestellen. Speciaal voor iedereen met een mooie kunstkerstboom op zolder die de actie toch graag wil ondersteunen. Deze screensaver ontvang je op 4 december in je mailbox.

Vak Thuis

De opbrengsten van de verkoop op 4 december gaan naar Vak Thuis. Dit initiatief van NAC Maatschappelijk en Samen Voor NAC zorgt er voor dat zieke kinderen thuis of in het ziekenhuis naar NAC kunnen kijken. Zij kunnen door middel van een Virtual Reality bril een zo optimaal mogelijke wedstrijdbeleving ervaren. “Zo maken wij de NAC-supporter blij met een mooie kerstboom én dragen wij ons steentje bij aan het goede doel.”