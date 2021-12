Verwondering en bewondering: reusachtige maan vanaf zaterdag te zien in Grote Kerk

BREDA - Een maan zoals je hem nog nooit hebt gezien, op een plek waar je hem nog nooit hebt gezien. Dat is Museum of the Moon. Vanaf aanstaande zaterdag is de mega maan van kunstenaar Luke Jerram te bewonderen in de Grote Kerk.

Met een doorsnede van maar liefst zeven meter, en gevuld met led-licht, is de mega maan vanaf zaterdag te bewonderen in de Grote Kerk. De maan die gemaakt is door de Engelse kunstenaar Luke Jerram blijft tot 9 januari te bezichtigen in de kerk. Maar er is meer. Gedurende de gehele periode dat de maan in de kerk hangt, is er ook een randprogrammering door heel de stad. Denk hierbij aan ‘moon-lunches’, yoga onder de maan en rondleidingen. De maan zelf is gratis te bezichtigen, voor de andere activiteiten kun je online een kaartje kopen.





“Ik ben heel blij dat we de mensen Museum of the Moon mogen laten zien”, zegt Marieke Wiegel, directeur van Stichting de Grote Kerk, trots. “We wilden dit project zo graag naar Breda halen, omdat de kerstperiode vorig jaar een ontzettende magere en sombere tijd was, waarin alles dicht was. Daarom dachten we ‘laten we dit jaar uitpakken en wat heel moois laten zien en de verwondering en belevenis naar Breda brengen’.” Helaas gooit corona opnieuw weer een beetje roet in het eten voor de stichting. “De avondprogrammering kan helaas niet doorgaan, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben alle zeilen bijgezet om er toch iets heel moois van te maken.”