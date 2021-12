Dronken bestuurder probeert te ontkomen aan politie en sleurt daarbij agent mee

BREDA - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 23-jarige man uit België aangehouden. Hij wordt er van verdacht een agent een stuk mee te hebben gesleurd met zijn auto. De agent bleef daarbij ongedeerd. Verder bleek de man gedronken te hebben en te rijden zonder rijbewijs in een ongeregistreerd voertuig.

De politie zag de man rond 01.40 uur met hoge snelheid over de A16 bij Breda rijden in de richting van België. De politie gaf hem een stopteken. Bij Hazeldonk-West stopte de auto. Toen agenten de gegevens van de man wilden controleren, kon hij zich niet legitimeren. Tijdens de controle startte hij de auto en wilde hij wegrijden terwijl een van de agenten nog met zijn armen in de auto was. De agent werd een stuk meegesleurd.

Toen de bestuurder stopte, werd hij aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek de man gedronken te hebben en te rijden zonder rijbewijs in een ongeregistreerd voertuig. De agent bleef ongedeerd.

“De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen”, aldus de politie.