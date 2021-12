Wethouder Arjen van Drunen start inloopspreekuur; Buurten met Arjen

BREDA - Sinds vrijdag 3 december kunnen inwoners uit verschillende buurten en wijken in gesprek met wethouder Wijkaanpak, Arjen van Drunen. Iedere vrijdagochtend is hij van 9.00 tot 11.00 uur te vinden in een van de volgende wijken: Hoge Vucht, Haagse Beemden, Fellenoord/Schorsmolen en Heuvel/Haagpoort. Op die manier wil Arjen inwoners de mogelijkheid bieden zijn of haar stem te laten horen, vragen te stellen of ideeën te delen.

“Ik vind het belangrijk om te horen wat er speelt in de wijken”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “Willen we bijvoorbeeld de groeiende tweedeling in de stad verminderen dan moeten we weten wat daarvoor nodig is. En wie kunnen mij dat beter vertellen dan de inwoners zelf. Daarom wil ik ervoor zorgen dat ze me weten te vinden en me kunnen aanspreken. Vanwege corona zal dit nu een buurtwandeling zijn, maar op termijn hoop ik een echt inloopspreekuur te houden. En daarmee mogelijke drempels voor inwoners weg te nemen. Ik nodig ze dus van harte uit om met me te komen buurten.”

Op afspraak

Om inwoners ondanks de strengere coronamaatregelen toch de mogelijkheid te bieden om nu al in gesprek te gaan met de wethouder worden de eerste gesprekken gepland. De wethouder zal samen met de inwoner een wandelingetje maken of een rondje fietsen zodat het gesprek in de open lucht kan plaatsvinden. Het is de bedoeling om er, wanneer dit verantwoord kan, een inloopspreekuur van te maken. Arjen van Drunen is dan tussen 9.00 en 11.00 uur op de verschillende locaties aanwezig. Inwoners uit de wijk kunnen dan zonder afspraak binnen lopen.

Mochten inwoners al in januari ideeën over de eigen buurt of wijk willen delen of hierover vragen willen stellen aan de wethouder dan kunnen zij een e-mail sturen naar mamj.van.den.broek@breda.nl. Afhankelijk van het aantal mensen dat zich meldt, wordt een afspraak gepland.

Planning

Arjen van Drunen is de komende vrijdagen op de volgende locaties te vinden:

10 december 2021 Haagse Beemden, Lucaskerk Heksenwiel

17 december 2021 Fellenoord / Schorsmolen, Buurtpunt Fellenoord

7 januari 2022 en iedere 1e vrijdag van de maand Hoge Vucht, Buurtpunt Hoge Vucht

14 januari 2022 en iedere 2e vrijdag van de maand Haagse Beemden, Lucaskerk Heksenwiel

21 januari 2022 en iedere 3e vrijdag van de maand Fellenoord/Schorsmolen, Buurtpunt Fellenoord

28 januari 2022 en iedere 4e vrijdag van de maand Heuvel / Haagpoort, Huis van de Heuvel