Weerbericht Breda: ‘Regen en nog eens regen’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 3 december en de komende dagen.

Een omvangrijk lagedrukgebied ligt bij IJsland. Fronten van dit luchtdruksysteem strekken zich vandaag tot over Brabant uit. Ten westen en noordwesten van Nederland liggen talrijke storingen en die gaan grotendeels allemaal over Nederland trekken de komende dagen.



Verwachting voor vrijdag 3 december

Het is al de hele dag grijs bewolkt. Inmiddels is het vanmiddag gaan motregen c.q. licht regenen. Zo zullen we de avond ook in gaan. Weinig verandering. De wind waait matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort) uit het zuiden tot zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tot 65 km/u.

De temperatuur komt niet veel hoger dan een graad of 4 tot 5. Het voelt waterkoud aan.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 4 december

Het is grijs weer met geruime tijd regen. Later op de dag wordt de regen wat intensiever. Verder waait de westenwind matig met gemiddeld 3 Beaufort. Tijdelijk is het wat zachter. Maxima reikend tot 7 graden.



Zondag 5 december

De eerste natte sneeuwvlokken van het nieuwe winterseizoen dwarrelden donderdag ook in Breda naar beneden. Ook zondag en maandag kan dat het geval zijn. Geen grote hoeveelheden. De wind is gedraaid naar het noordwesten en zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort). Het is wisselend bewolkt met lokale winterse buien. Dat zijn vergezeld van regen, hagel of natte sneeuw. De temperaturen stokken bij 4 graden.



Maandag 6 december

In de nacht van zondag op maandag hangen de minima dicht rond het vriespunt. Lokaal gaat het vriezen. De dag begint met opklaringen, maar spoedig geraakt het bewolkt. Vanuit het westen gaat het regenen, mogelijk tijdelijk voorafgegaan door wat natte sneeuw. De zuidwestenwind waait matig met 3 of 4 Beaufort. De temperatuur haalt laat op de dag pas het maximum met 6 graden.



Zo was het weer donderdag 2 december 2021

Maximumtemperatuur: 5,6 graden

Minimumtemperatuur: 0,7 graden

Neerslag: 5,8 mm regen en natte sneeuw

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 3 december 2021 om 15:00 uur