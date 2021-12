Bredase partijen vrezen voor problemen bij proactieve plaatsing van duizenden laadpalen

BREDA - Vattenfall maakte onlangs bekend achtduizend laadpalen te plaatsen in Noord-Brabant en Limburg. Hiervan worden er 4.500 proactief geplaatst, dus nog vóórdat inwoners erom vragen. Dat roept vragen op bij de Bredase VVD, PvdA en CDA. Ze zijn bang dat het tot problemen kan leiden omdat het participatieproces met burgers wordt overgeslagen.

In Noord-Brabant en Limburg worden er door Vattenfall achtduizend laadpalen geplaatst. Deze worden verdeeld over 45 gemeentes in Noord-Brabant en 29 in Limburg. Echter worden 4.500 van deze laadpunten proactief geplaatst. Oftewel, nog voordat de inwoners er om vragen. “Met deze grootschalige proactieve uitrol hebben de provincies in primeur in Europa”, aldus Vattenfall. Toch ziet de lokale politiek ook nadelen aan dit plan. “Meer dan de helft van de laadpalen wordt geplaatst op locaties waar er nu nog geen vraag is naar laadpalen”, schrijven de Bredase VVD, PvdA en CDA in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. “In Vught heeft dit initiatief in het verleden geleid tot problemen, aangezien het participatieproces met bewoners wordt overgeslagen.” De drie partijen willen daarom van het college weten hoe zij bewoners willen betrekken bij de plekken waar deze laadpalen komen en hoe zij willen zorgen voor een ordentelijke participatie.

Vattenfall heeft aangegeven samen met de gemeentes te kijken naar wat de beste plekken zijn voor de palen. Dit wordt gedaan aan de hand van een prognosekaart per gemeente. “Deze laadbehoefte wordt ingeschat door een model dat in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en TU Eindhoven is ontwikkeld’’, vertelt Pieter van Ommeren, directeur van Vattenfall Nederland. De kaart toont bijvoorbeeld aan waar het meeste laadbehoefte is en hoeveel de bestaande laadpalen gebruikt worden. De drie Bredase partijen vragen het college daarom of zij al kennis hebben genomen van het initiatief. Daarnaast willen zij weten om hoeveel laadpalen er in Breda geplaatst zullen worden en waar. De VVD, PvdA en CDA zijn van mening dat de parkeerplaatsen waar de laadpalen worden geplaatst, ook toegankelijk moeten blijven voor mensen die er willen parkeren zonder elektrische auto. Zij zijn dan ook benieuwd of het college zich hier bij aansluit.

Bijdragen aan laadinfrastructuur

Het is belangrijk dat er voldoende laadinfrastructuur komt. Naar schatting rijden er in 2030 zo’n 1.9 miljoen elektrische voertuigen rond. Met de proactieve plaatsing van achtduizend palen dragen Vattenfall, de provincies en andere partners bij aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Hierin staat dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur de groei van het aantal elektrische auto’s niet in de weg mag staan. Oftewel, er moet worden gezorgd dat er genoeg laadpalen zijn.