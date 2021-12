Dit weekend zullen er schapen grazen aan de Vlaszak

BREDA - Bredanaars met een frisse blik naar de bestaande beelden in Breda laten kijken. Dat is het doel van kunstenares Merel van der Linden. Dat doet zij door er tijdelijk iets aan toe te voegen. Een voorbeeld: Dit weekend zullen er schapen grazen bij ‘Offer van Isaac’ aan de Vlaszak.

Beeldschoon. Dat is de naam van het project van kunstenares Merel van der Linden. Met het project wil ze Bredanaars prikkelen om op een andere manier te kijken naar de kunstwerken op straat. “Door een tijdelijke toevoeging zetten we de beelden weer even in de spotlight. En kunnen we even terug in de tijd, terug in onze eigen ideeën om zo weer met een frisse blik naar de kunstwerken te kijken, er plezier of ergernis aan te beleven. Die gedachten geven beweging. En samen iets vinden van een werk nodigt uit tot contact”

Dit weekend zullen er drie ‘toevoegingen’ aan bekende kunstwerken gerealiseerd worden. Er komen schapen aan de Vlaszak, het ‘Hangbuikzwijntje’ in de Veemarktstraat krijgt een tuintje en het plantsoen bij ‘Nil in ’t Zottehofke’ aan de Haagweg wordt groen-wit.

Wethouder Tim van het Hof doet samen met initiatiefnemer en ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden de aftrap bij de grazende schapen bij Het Offer van Isaac op zaterdag 11 december om 10.00 uur. Bij succes wordt het project uitgebreid met meer beelden in 2022. Wie een idee heeft voor een kunstwerk dat wel een tijdelijke podium verdiend, kan dat vanaf 9 december invullen op de website www.beeldschoonbreda.nl.