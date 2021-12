Gemeente plaatst drijfarm in Mark om plasticsoep tegen te gaan: ‘Bijdragen aan vermindering van wereldwijd probleem’

BREDA - De plasticsoep in rivieren en zeeën is wereldwijd een probleem en Breda wil bijdrage aan de vermindering daarvan. Daarom is er vrijdagmiddag in de Mark een plasticvanger geplaatst. Hiermee neemt de gemeente een stap om plastic soep in de singels tegen te gaan en de waterkwaliteit verbeteren.

In Breda maken veel mensen gebruik van de parkeren, straten en pleinen. Op doordeweekse dagen en tijdens evenementen blijft er regelmatig zwerfafval achter. Soms doordat mensen het niet opruimen en soms omdat de vuilnisbak vol is. Op plaatsen waar de openbare ruimte grenst aan de riviertjes Bovenmark, Aa of Weerijs, Molenleij of de singels kan het zwerfafval in de oever of het water terecht komen. Dit afval wordt door de plasticvanger, die vrijdagmiddag geplaatst werd, begeleid naar een vangkorf. De drijfarm is bewust aan de binnenzijde van de waterloop geplaatst. Het afval verplaatst zich namelijk door de wind en door boten die in de buitenzijde varen daar naartoe. De korf wordt een keer per week geleegd.

Wethouder Tim van het Hof is blij met de bijdrage die Breda aan het probleem. “De plastic soep in rivieren en zeeën is een wereldwijd probleem en Breda wil bijdragen aan een vermindering daarvan. Dus we beginnen in het klein met onze eigen plastic soep vanger in de Mark. Daarmee zorgen we dat het afval niet in andere rivieren en in de zee terecht komt.” Dit is niet het enige wat de gemeente Breda doet om zwerfafval tegen te gaan. “Zo plaatsten we extra vuilnisbakken bij evenementen, we legen ze zo vaak mogelijk en we zetten extra in op het opruimen van zwerfafval”, legt wethouder Greetje Bos uit. “Ook fijn dat er veel betrokken inwoners mee bezig zijn. Denk aan het burgerinitiatief ‘Opgeruimd Breda’, of aan de ‘ploggers’, die al hardlopend zwerfvuil verzamelen. Of ‘suppers’ die vanaf het water zwerfvuil opruimen. Helaas zien we dat er nog steeds afval en plastic in het water terecht komt.”