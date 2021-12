Politie zoekt getuigen van ongeval op A16 waarbij twee personen en hond gewond raakten

BREDA - De politie zoekt getuigen van een ongeval dat vrijdagmiddag plaatsvond op de A16 bij Prinsenbeek. Daarbij raakten twee personen en een hond gewond. Dat meldt Politieteam Weerijs op Twitter.

Een camper en een vrachtauto zijn gistermiddag met elkaar in aanrijding gekomen op de A16 bij Prinsenbeek. Hierbij raakten twee personen en een hond gewond. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter, waardoor de snelweg tijdelijk volledig afgesloten was. De inzittenden van de camper, een man en een vrouw, zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De hond is meegenomen door de dierenambulance.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Daarom roept de politie getuigen op zich te melden. “Was u getuigen van deze aanrijding en kunt u meer vertellen over de aanleiding? Bel ons op 0900-8844”, aldus Politieteam Weerijs op Twitter. Ten tijden van het ongeval was er tussen Breda-Noord en Knooppunt Zonzeel maar één rijstrook beschikbaar op de A16 richting Rotterdam. Dat leidde tot een file van meer dan 70 minuten. Verkeer werd omgeleid via de A58, A27 en A59.