ChaTime overhandigt magazine over cybercrime aan wethouder Bos

BREDA - ChaTime heeft vandaag een kleurrijke glossy over cybercrime overhandigt aan wethouder Greetje Bos. Wethouder Bos gaat over veiligheid in de Bredase wijken en buurten.

Reporter Fien van ChaTime mocht het eerst blad overhandigen aan de wethouder. “Het is een actueel onderwerp en belangrijk dat kinderen en ook ouders worden gewaarschuwd over de gevaren op het net. We kunnen niet meer zonder en daarom willen wij de online veiligheid van kinderen verhogen. Mooi gedaan en trots dat leerlingen van diverse scholen meewerkten aan deze editie!”

De trotse reporters interviewden cyberagent Peter Lahousse. Hij gaf tips hoe cybercrime te voorkomen. In het blad vertelt oma Mieke (85), dat een bank nooit bij je aan de deur komt om een bankpasje op te halen en wordt de vraag gesteld aan een voetballer: zijn voetballers van NAC, naast het trainen ook actief op het internet? In het magazine ook aandacht aan het spel: Hackshield, de online game waar kinderen cyberagent kunnen worden.