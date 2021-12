SP Breda: ‘Woningbouwplannen gemeente vergroten tweedeling in stad’

BREDA - In de begroting Lef en Liefde heeft de gemeente Breda vastgesteld meer sociale huurwoningen te willen bouwen. Inmiddels zijn er tot nu toe 277 woningen netto bijgekomen op Klik voor Wonen. Iets wat SP Breda zorgen baart. “Wij durven zelfs te stellen dat de plannen de tweedeling in onze stad vergroten.” Daarom stelt de partij vragen aan het college.

Breda kent een groot woningtekort en de bouw van sociale huurwoningen blijft achter op de ambitie die het college in Lef en Liefde zichzelf stelt. Althans, zo denkt SP Breda erover. “Slechts 277 woningen zijn er tot nu toe netto bijgekomen die beschikbaar zijn via Klik voor Wonen. De onlangs aangenomen Omgevingsvisie stelt de ambitie nog hoger. Ook de Actieagenda Wonen1 geeft op een verdeling voor nieuwbouw die uitgaat van minstens 25 procent sociale huur. Toch gaat het in Breda stroef als de theorie en de praktijk elkaar ontmoeten”, aldus de partij. “Wij durven als Bredase SP zelfs te stellen dat de plannen de tweedeling in onze stad vergroten. Daarom stellen wij vragen aan het college.”

Zo wil de partij antwoord op vragen over de woningbouwplannen in de Heuvel3. “Gelet op de tweedeling in de samenleving: welke redenen heeft het college om een plan toe te staan waarbij het verkrijgen van een woning afhangt van een sollicitatiegesprek?” De partij wil weten hoe deze regeling de tweedeling in de samenleving verkleint en de kansen voor woningzoekenden vergroot.

“Als wij kijken naar het plan in de Heuvel, de Slotlaan in Ulvenhout en het bestemmingsplan Blauwe Kei/Overakker dan lijkt het alsof er geen duidelijke lijn zit in het te voeren beleid”, aldus de SP Breda. Daarom wil de partij graag weten waarom het college ervoor kiest om in de Heuvel sociale woningen toe te voegen, terwijl volgens het eigen beleid in deze wijk een (te) hoog percentage sociale woningen staat. “Waarom kan het in de Heuvel wel mogelijk gemaakt om 20 procent sociaal te bouwen en niet in Tuinzigt inzake Blossem?”