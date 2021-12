Bredase advocaat Peter Schouten te zien in docu ‘Legale Wiet’

BREDA - De Bredase advocaat Peter Schouten is vanavond te zien in de documentaire ‘Legale Wiet’ van tv-maker Frans Bromet. Daarin vertelt hij onder meer over Project C, dat hij samen met een huisarts, een politicus en een expert kassenbouw opzette.

Begin 2017 werd de ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet moet ervoor zorgen dat de teelt en het gebruik van cannabis gereguleerd wordt en de kwaliteit en veiligheid van het project worden verbeterd. Door de invoering van deze wet worden de illegale praktijken rondom de productie en levering van cannabis afgebroken. Cannabis moet in de toekomst door gecontroleerde en toetsbare organisaties geteeld worden.

Een Bredaas drietal, bestaande uit huisarts Ronald Roothans, advocaat Peter Schouten en politicus Joep van Meel, wilden deelnemen aan het overheidsexperiment voor de teelt van cannabis en levering aan coffeeshops, en richtten Project C op. Het drietal wilde een teeltfaciliteit van 6000 vierkante meter opzetten voor de productie van jaarlijks 12 ton cannabis. Met die hoeveelheid kunnen alle coffeeshops in bijvoorbeeld Breda en Tilburg worden voorzien van wiet en hasj.

In 2020 maakte Project C bekend een kwekerij te willen starten in Etten-Leur. Het drietal liet hun oog vallen op een kassencomplex aan het Lochtsepad. Omwonenden kwamen echter massaal in verzet. Zij waren bang voor een toename van criminaliteit en overlast. Dat was uiteindelijk reden voor het gemeentebestuur om het Rijk mee te geven dat er weinig draagvlak in Etten-Leur was voor de proef. Uiteindelijk werd Project C ook niet geselecteerd als kandidaat. In de documentaire gaat Bromet ook in gesprek met coffeeshophouders en diverse politici.

Legale Wiet is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO2 en is terug te kijken via NPO Start.