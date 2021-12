BANK15 biedt makers ruimte voor ontwikkeling: ‘Laagdrempelig en zonder teveel risico’

BREDA - Eten, creativiteit en muziek. Dat zijn de drie peilers waar BANK15 aan de Sint Janstraat zich op richt. BANK15 is een formule die ruimte voor makers faciliteert om te experimenteren. Daarnaast kan iedereen bij BANK15 terecht voor een hapje en een drankje.

De deuren van het voormalige magazijn aan de Sint Janstraat zijn sinds kort geopend. Ook al is het nog ‘under construction’, iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Maar wat kunnen Bredanaars nou precies van BANK15 verwachten? Fenne Verhoeven, Marketing Operations Manager bij BANK15, legt het uit.

“Wij faciliteren ruimte voor makers om te experimenteren. Dat kan bij ons in de food, creatieve en muziek sector. We zijn vooral op zoek naar makers die nog een ontwikkeling moeten doormaken, maar daar vaak de ruimte niet voor hebben”, aldus Fenne. “Je kunt thuis wel een businessplan gaan schrijven, maar wij vinden dat makers dat beter hier kunnen uitproberen. Wij vinden dat de stap om iets nieuws te gaan beginnen kleiner moet zijn. De makers die nog een volgende stap moeten maken komen hier, ongeacht opleiding, leeftijd, etc. Wij willen iedereen een kans geven op basis van motivatie, we stellen verder geen eisen.”

Al voordat BANK15 een pand had gevonden in Breda, waren zij bezig met het zoeken van partners in de stad. “We zijn sinds een jaar verschillende samenwerkingen gestart. Denk hierbij aan Blind Walls Gallery en het T-huis.”

In het pand aan de Sint Janstraat zit ook een restaurant gevestigd. “Hier kunnen mensen die de ambitie hebben om een restaurant te beginnen, hun concept voor een half jaar komen testen. Zij worden dan begeleid door onze professionele kok.” Het restaurant is voor iedereen toegankelijk. “We hebben de keuken express open gelaten en de gasten zullen hun gerechten aan de bar moeten bestellen/afhalen. Zo komen zij in contact met ‘de makers’. Het is de bedoeling dat door de feedback van de gasten, de makers meer leren over hun concept.”



Creatieve maker Babette Bakermans bezig met het beschilderen van de ramen van BANK15

Spiedini

De eerste makers die hun concept aan het uitproberen zijn bij BANK15 zijn Ivo en Eddy, van Spiedini. De twee vrienden kwamen tijdens één van hun vakanties in Italië in aanraking met de ‘Arrosticini’. “Dat is een Italiaans gerecht, bestaande uit een spies met schapenvlees”, aldus Ivo. “We kenden dat gerecht verder niet, maar we vonden het zó lekker dat we het eigenlijk nooit meer vergeten zijn”, aldus de Bredanaar. “We hebben het gerecht geprobeerd in Nederland te eten/krijgen, maar nergens werd het aangeboden. Dat was voor ons de reden om het product zelf te gaan importeren”, legt Ivo uit. “Zeven jaar geleden zijn we daarom een webshop begonnen. Daarop bieden we de spiesen, maar ook alle producten eromheen om het te bereiden aan.” Het tweetal merkte dat vooral veel horeca en foodtrucks hun producten bestelden. “Daardoor ging het bij ons eigenlijk ook kriebelen om het zelf voor gasten te bereiden.”

Destijds hebben de vrienden geprobeerd om met hun foodconcept in de Foodhall in Breda terecht te komen. “Dat is toen uiteindelijk niet gelukt, en dat is misschien maar beter ook”, geeft Ivo toe. “Corona kwam natuurlijk tussendoor en ik denk dat wij er toen eigenlijk nog niet klaar voor waren.” De twee waren dan ook meteen enthousiast toen zij onlangs de formule van BANK15 voorbij zagen komen. “We kunnen nu hier ons concept op een laagdrempelige manier uitproberen, zonder dat we al te veel risico lopen.”

Ivo en Eddy zijn sinds 1 december begonnen bij BANK15 en hebben een half jaar de tijd om hun concept te testen. Hun droom is duidelijk: “Uiteindelijk zouden we graag een klein restaurantje op de markt willen, een soort huiskamertje, waar gasten lekker kunnen borrelen. Gezellig met vrienden borrelen en wat spiesjes bestellen, om vervolgens nog ergens uiteten te gaan. Net zoals men dat in Italië doet!”



Ivo en Eddy aan het werk in de keuken bij BANK15