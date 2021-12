NAC komt in eigen huis niet verder dan gelijkspel tegen Almere

BREDA - NAC wist gisteren in eigen huis niet te winnen van Almere City. De Bredanaars kwamen niet verder dan een 1-1 remise. Ondanks het mindere resultaat wist onze fotograaf Peter Visser wel weer enkele fraaie plaatjes te schieten. Bekijk ze hier.

Na de 0-5 overwinning op FC Den Bosch van vorige week was er uiteraard weinig reden tot wisselen bij NAC. Trainer Edwin de Graaf begon dan ook met dezelfde elf.

De wedstrijd begon stroef voor NAC. Al na een minuut kreeg Almere via Arweiler de eerste kans, maar deze ging net over. Even later raakte Puriel de paal. Na 18 minuten was daar ook de eerste kans voor NAC via De Rooij hij wist echter niet te scoren. Ook Van Schuppen scoorde niet uit de rebound die volgde.

Tweede helft

In de openingsfase van de tweede helft was het vooral Almere dat gevaar creëerde. Zo kreeg het kansen en kwam het ook op voorsprong dankzij een zondagsschot van Lance Duijvesteijn dat in de kruising vloog.

Na deze treffer probeerde NAC zich te herpakken en dit resulteerde in twee gevaarlijke pogingen vlak na elkaar. Deze waren voor Van Schuppen en Haye, beide heren troffen echter geen doel. Na het aandringen van NAC viel ongeveer een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Antonia ontving de bal aan de rechterkant van het veld en bracht Haye in stelling. Hij kapte naar zijn linkerbeen en werkte de bal in de verre hoek.

Verder was doelman Olij in de slotfase erg belangrijk voor het team met enkele goede reddingen. Beide ploegen wisten niet meer te scoren en dus eindigde het duel in 1-1.