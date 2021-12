Bredanaar Jacques Rovers wint Brabant Bokaal van Cultuurfonds

BREDA - Bredanaar Jacques Rovers heeft een maandagmiddag een Brabant Bokaal ontvangen van het Cultuurfonds. Hij ontving de prijs voor zijn bijdrage aan het in kaart brengen van de ontwikkeling van de flora en vegetatie in de regio West-Brabant.

Maandagmiddag zijn op de Noordkade in Veghel de Brabant Bokalen 2020/21 door Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, uitgereikt. Eén van de winnaars van een bokaal is de Bredase Jacques Rovers. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie.



In 2020 konden de Brabant Bokalen vanwege de coronamaatregelen niet worden uitgereikt. Daarom werden er dit jaar zes vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het Paradox Jazz Orchestra verzorgde de muzikale omlijsting van de feestelijke middag. Bram van de Glind, winnaar van de Conservatorium Talent Award 2021, was gastsolist. Vanwege de huidige coronasituatie was er geen publiek bij de uitreiking, die via een livestream te volgen was.

Jacques Rovers

Iemand die maandag in de prijzen viel is Bredanaar Jacques Rovers. Hij kreeg de Bokaal voor zijn grote bijdrage aan het in kaart brengen van de ontwikkeling van de flora en vegetatie in de regio West-Brabant en zijn inspirerende overdracht van deze kennis.

De Brabant Bokaal is een onderscheiding die het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant jaarlijks toekent aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. De onderscheiding wordt sinds 2008 uitgereikt. De laureaten van de Brabant Bokaal hebben zich verenigd in Stichting De Brabantse Hoeders.

De hoeders kiezen jaarlijks in samenspraak met het Cultuurfonds een nieuw cultureel project. In 2021 werd ‘Boeken in Brabant’ georganiseerd in de Tilburgse LocHal. De bokalen en de bijpassende draagspeld zijn ontworpen door de Brabantse kunstenaar Eelco Veenman