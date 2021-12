Celstraf en rijverbod van 5 jaar voor motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam scheurden

BREDA - De Rotterdammer (25 jaar) en Almeerder (23 jaar) die in 2020 viraal gingen met een video waarin te zien was hoe ze in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden zijn vrijgesproken van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank ging daar vandaag niet in mee.

De rechtbank in Breda heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak waarin twee twintigers terecht stonden voor het in 11 minuten van Breda naar Rotterdam rijden. Met hun rijgedrag zouden zij niet alleen verkeersregels hebben overtreden, ze zouden ook gevaarlijke situaties hebben veroorzaakt. Onlangs eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Het OM verdenkt de mannen namelijk van poging tot doodslag.

De rechtbank ging vandaag niet in deze eis mee. Wél zijn er, volgens de rechtbank, meerdere strafbare feiten gepleegd. Daarom krijgen de mannen een gevangenisstraf van twee weken opgelegd. Daar krijgen de motorrijders een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar. Ook mogen de verdachten voor een duur van vijf jaar geen motorrijtuigen besturen.

Bekijk hieronder de 11 minuten lang durende rit