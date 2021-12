Op deze plekken in Breda bekijk je de spannende ontknoping van Formule 1

BREDA - Voor Max Verstappen en/of Formule1-fans wordt dit weekend behoorlijk spannend. De jonge coureur kan namelijk de eerste Nederlandse Formule 1 kampioen ooit worden. En of hij dit wordt, blijft spannend tot het einde, want Verstappen staat in de ranking precies gelijk met zijn rivaal Lewis Hamilton. Wil jij ook niets missen van de bloedstollende ontknoping? Op deze plekken in Breda bekijk je dit weekend de race:

Old Dutch

Bij Old Dutch kun je dit weekend terecht voor het bekijken van de laatste F1-race van het seizoen. De sportbar organiseert namelijk het ‘Formule 1 Café Breda’. Van 11.00 tot 17.00 uur biedt Old Dutch een lunch, pubquiz, muziek, gezelligheid én de race op grote schermen. Reserveren is verplicht en kan hier.

Biertuin/Radio Pannenkoek

Ook bij de Biertuin en Radio Pannenkoek willen ze deze spannende race niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Natuurlijk zenden wij het uit”, aldus Billy Zomerdijk, één van de eigenaren van de horecagelegenheden.

Dok19

Roger Omers van Dok19 is dan zelf misschien geen Formule 1-fan, tóch hoeven bezoekers van zijn café zondag niets van de race te missen. “We gaan het zeker uitzenden!”, laat hij weten.

T-huis

Ook in park Valkenberg scheuren de Formule 1 auto’s voorbij. Op twee schermen kunnen bezoekers van het T-huis de race zien.

Catch22

In Catch22 worden dit weekend de schermen ook uit de kast gehaald. “Gezien de opgelegde regels uit Den Haag (waar de FIA niet voor onder deed) gaarne reserveren via onze Facebookpagina om teleurstelling te voorkomen”, aldus de eigenaar. “Live op drie schermen, full sound.”

Boerke Verschuren

Bij Boerke Verschuren kunnen gasten zowel in het café, als de Achterzaal de ontknoping van Formule 1 zien. “Krijgen we als Nederland onze eerste wereldkampioen ooit?”, aldus Boerke Verschuren. “U kunt het gaan zien bij Boerke, mis niets!” Ook de kwalificatie, van zaterdagmiddag, wordt bij Boerke Verschuren getoond.

Krisje aan de Haven

“Spannend, spannend, spannend.” Bij Krisje aan de Haven kunnen ze niet wachten op de uitslag van de race. “Zowel zaterdag als zondag op onze grote schermen te zien”, aldus het café aan de Haven. “Goooo Max!”

Pier15

Bij Pier15 kun je dit weekend terecht voor bier, bitterballen én Formule 1.