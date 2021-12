Politieke partijen nemen deel aan Groot Bredaas Fietsdebat

BREDA - Aanstaande zondag vindt het Groot Bredaas Fietsdebat in Zandberg plaats. Alle politieke partijen uit de Bredase gemeenteraad doen mee.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wil de Fietsersbond graag van alle politieke partijen weten wat hun standpunten zijn ten aanzien van de fiets, de fietser en het fietsbeleid in de gemeente Breda. “Daarom dagen we zondag alle partijen die voor de verkiezingen van 16 maart 2022 in de race zijn, uit om live met elkaar in debat te gaan. Als Fietsersbond zijn we benieuwd naar wat er de komende zittingsperiode van de verschillende partijen te verwachten valt op het gebied van het fietsbeleid. Elke partij bepaalt zelf wie er als spreker naar voren geschoven wordt, de lijsttrekker of de woordvoerder mobiliteit.”

De Fietsersbond Breda maakt zich sterk voor de positie van de fietser in het verkeer en de voorzieningen die er voor deze verkeerdeelnemer geboden worden. “De Bredase fietser begeeft zich dagelijks door het verkeer in en rond de stad. Op verschillende plaatsen worden we blij van mooie voorzieningen, maar er zijn nog veel plaatsen en situaties die om (soms ingrijpende) verbeteringen vragen”, aldus de Fietsersbond. “De beslissende partij daarin is vrijwel altijd de betreffende wethouder van verkeer en mobiliteit, maar deze wordt aangestuurd vanuit de gemeenteraad. Zijn we daar tevreden mee of wil de fietser het anders of misschien meer? De politieke partijen draaien als het ware mee aan ons stuur en bepalen zo de ruimte die de fietser binnen het verkeer mag en kan innemen.” De Fietsersbond Breda is vooral benieuwd wat er de komende 4 jaar van de diverse partijen verwacht kan worden.

Als geïnteresseerde is het mogelijk om aanwezig zijn op deze avond. Het publiek kan zelfs zijn stem laten horen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van de Fietsersbond Breda. Bij de indeling van de zaal zal rekening gehouden worden met de geldende coronamaatregelen.