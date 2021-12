Dit weekend: tweedaagse kerstmarkt bij STEK met live muziek, glühwein en een kersttreintje

BREDA - It’s beginning to look a lot like Christmas! Dit weekend komen Bredanaars volledig in de kerstsfeer bij STEK. Daar vindt namelijk de tweedaagse kerstmarkt ‘KerstSTEKtakel’ plaats.

“Omdat we jullie allen vorig jaar zo gemist hebben, organiseren we dit jaar niet 1, maar 2 dagen KerstSTEKtakel”, laat de organisatie weten. Zowel op zaterdag als op zondag kunnen Bredanaars in de kerstsfeer komen bij de markt aan de Veilingkade. Naast diverse kraampjes en verlichting, zullen er ook live muziek, glühwein en hapjes zijn. “En het kersttreintje gaat ook dit jaar weer rijden!”

Bezoekers moeten hun QR-code tonen bij binnenkomst. “Helaas moeten ook wij het laatste coronabeleid volgen. Er kan een maximaal aantal bezoekers op het terrein, dus kom vooral op tijd zodat we de gehele dag de ruimte en doorstroom kunnen garanderen.”