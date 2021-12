Groot Bredaas Fietsdebat tóch weer uitgesteld

BREDA - Opnieuw is het Groot Bredaas Fietsdebat afgelast. Eerder leek het er nog op dat het debat dit jaar wél doorgang zou vinden. Nu heeft de Fietsersbond Breda toch besloten het event door te schuiven naar een later moment.

Het Fietsdebat dat aanstaande zondag in Zandberg zou plaatsvinden gaat niet door. Dat heeft de Fietsersbond gisteren besloten. Dinsdagavond besloot de VVD al af te zeggen, omdat de partij ‘het niet passend vond om een fysiek debat bij te wonen in deze weken met vergaande coronamaatregelen’.

Nu heeft ook de Fietsersbond besloten het evenement te cancellen. “In deze tijd van verscherpte maatregelen is het niet verantwoord om een live evenement als dit te organiseren”, aldus de Fietsersbond.

“De belangstelling van alle politieke partijen voor het evenement op zich was evenwel zeer groot en tot nu toe zien wij alleen maar berichten dat men op een later moment zeker weer mee wil doen. Dat is zeer bemoedigend. We kijken uit naar een datum ergens in de tweede helft van januari of eventueel begin februari om het dan alsnog te organiseren. Dat zal dan pas zijn als de coronabeperkingen een organisatie als dit volledig toestaat.”