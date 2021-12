Gezinshuis El Noor uit Breda wint Brabantse Stijlprijs

BREDA - Gezinshuis El Noor heeft gisteren de Brabantse Stijlprijs gewonnen. De jury maakte bekend dat de familie Yaqini, die het gezinshuis runt, de publieksprijs heeft gewonnen.

El Noor won met meer dan 70 procent van de stemmen. Dit kwam niet als een verrassing voor woningcorporatie Alwel, die het initiatief indiende voor de Brabantse Stijlprijs. ‘’We zagen dat de achterban van de familie Yaqini zich massaal liet horen’’, aldus Jos Hendrickx, vestigingsmanager Breda bij Alwel. “We kregen zeer veel positieve reacties op berichten over het gezinshuis. Deze steun laat zien hoe speciaal het is wat de familie Yaqini betekent voor onze samenleving. Ook de steun van de lokale en zelfs landelijke media zal vast geholpen hebben.”

Van 2 woningen 1 grote familiewoning maken midden in een woonwijk; dat is het idee geweest van de familie Yaqini uit de wijk Biesdonk in Breda. De woningcorporatie steunde dit idee meteen. Hierdoor heeft de familie 12 slaapkamers kunnen maken. Meer plek, om meer kinderen te helpen. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen krijgen in dit interculturele gezinshuis warmte, veiligheid, begeleiding en structuur, zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen die mee kunnen doen in de samenleving.