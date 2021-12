Eigenaren van ‘kersthuis’ aan Oranjeboomstraat geven versiertips: ‘Het is geen goedkope hobby’

BREDA - De kerstdagen staan weer voor de deur en dat betekent één en al versiering. Althans, voor Marie-José en Ronald Nijhuis uit de Oranjeboomstraat. Jaarlijks toveren zij hun huis en voortuin om tot een spectaculaire kerstshow. Het koppel geeft tips over hoe ook jij je huis/tuin kan omtoveren tot een heus kerstparadijs.

Aan de Oranjeboomstraat 314 toveren Ronald en Marie-José Nijhuis jaarlijks hun huis en voortuin om tot een spectaculaire kerstshow. Ieder jaar opnieuw bezoeken zo’n twee- tot drieduizend mensen hun kerstshow. Het is volgens Ronald en Marie-José een uit de hand gelopen hobby, die voor veel gezelligheid rond de feestdagen zorgt. “Iedereen in de wijk maakt een ommetje, komt even kijken, en maakt een praatje”. Maanden zijn ze bezig met de kerstshow die op vrijdag 10 december weer start.





Gemeente Breda vroeg Ronald en Marie-José een paar tips te geven hoe je jouw kersttuin naar een hoger niveau brengt:

Tip 1: Oriënteer je, dat is het eerste advies dat Ronald geeft. “Kijk op fora en lees je in. Je kunt niet zomaar lampjes op gaan hangen.” Je moet weten wat je waar wilt hebben hangen en hoe je het gaat aansturen, legt Ronald uit. Alleen dan kun je een goede show in elkaar zetten.



Tip 2: Je moet er veel tijd in steken. Ruim voor de zomer beginnen Ronald en zijn vrouw Marie-José al met de show voor dat jaar. Een seconde muziek kost Marie-José namelijk een uur programmeren. De jaarlijkse show duurt twintig tot dertig minuten. Ga er maar aan staan.



Tip 3: Sparen. Het is geen goedkope hobby. In de tuin aan de Oranjeboomstraat hangen zo’n 20.000 lampjes. De hardware laat Ronald overkomen uit de Verenigde Staten. Die controllers vind je namelijk niet in Nederland, maar ze zijn wel nodig om de verlichting te laten knipperen wanneer Ronald dat wil.



Tip 4: Begin klein en bouw het langzaam uit. Start met een rijtje verlichte bomen, kijk hoe het gaat en koop een later extra lampjes. Zo groei je vanzelf naar een mooie kersttuin.



Tip 5: Kijk filmpjes op YouTube. “In Nederland is er eigenlijk geen enkel ander huis dat zo uitbundig is verlicht als ons huis. Het is typisch Amerikaans, dus daar zoeken we op YouTube naar.”



In 2020 ging de show vanwege corona niet door. En ook dit jaar is de show anders dan voorgaande jaren. “We delen geen warme chocolademelk of glühwein uit. Vanwege corona is het beter als we dat niet doen.”



Wil je de show van Ronald en Marie-José zien? Dat kan vanaf 10 december, iedere dag vanaf half 8.