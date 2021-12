Bredase studenten organiseren bijzonder diner: ‘Niet alleen zien wat film te bieden heeft, maar ook proeven’

BREDA - Niet alleen zien wat een film te bieden heeft, maar ook proeven. Dat is het doel van het evenement ‘What you see, is what you het’ van vier buas-studenten. Op zondag 12 december kun je bij De Avenue in Breda van de film Chef genieten en deze proeven tijdens een 4-gangen diner.

Vanuit Breda University of Applied Sciences (buas) kregen vier studenten de kans om een evenement te organiseren. Samen zijn zij tot een uniek concept gekomen, waarbij bezoekers niet alleen kunnen zien wat een film te bieden heeft, maar dat ook kunnen proeven. “Wij willen tijdens dit evenement de bezoekers kennis laten maken met de gerichten die voorkomen in de film door dit op hetzelfde moment aan hen uit te Severen als in de film”, leggen de vier studenten uit. “Op deze manier vindt er een nieuwe vorm van interactie plaats waarbij de bezoekers niet alleen naar de film kijken, maar de film ook in ‘real-life’ ervaren. Smaak-sensatie die zorgt voor een totaal-beleving van de film.”

Geheel in stijl is de film ‘Chef’ uitgekozen voor het evenement. “De film gaat over Chef Casper die wordt ontslagen bij een prominent restaurant na een ruzie over de kaart. Met behulp van zijn ex-vrouw en zoontje begint hij zijn eigen restaurant op wielen. Tijdens de road-trip herontdekt hij zijn passie voor koken”, aldus de organisatoren. De vier studenten zijn voor het evenement een samenwerking aangegaan met De Avenue. “De Avenue is onder andere gespecialiseerd in het organiseren van dinershows vol entertainment. Een mooie kans voor ons om in samenwerking met hen ‘What you see, is what you get’ te organiseren en lering trekken uit hun expertise.”

Het evenement, dat op zondag 12 december plaats gaat vinden, wordt volledig volgens de coronamaatregelen georganiseerd. De vier studenten vinden het belangrijk nu een corona-proof evenement te organiseren. “Zeker in deze moeilijke en onzekere tijden vinden wij het des te bijzonder een mooi Corona-proof evenement te mogen organiseren voor alle bewoners in Breda en omstreken.”

