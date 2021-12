Sup en run christmas edition: Met een drankje rond het vuur

BREDA - De SUP & RUN kersteditie vindt vandaag plaats. Dit is een speciale bijeenkomst rond het vuur met een drankje. Hiermee worden de komende kerst en de opruimingen van het afgelopen jaar gevierd.

Door de georganiseerde maandelijkse activiteiten was afgelopen jaar een schoner jaar dan de jaren hiervoor. Zo laat de organisatie van SUP weten op de Facebookpagina. ‘’We hebben geweldige vrijwilligers die hier een bijzondere manier van maken om de stad schoon te houden. Ons project is uniek omdat we niet alleen helpen om Breda zwerfvuilvrij te houden, maar we bevorderen ook een gezonde levensstijl door onder meer sporten en socialiseren.’’

Verder laat de leiding weten te willen proosten op een gezond en schoon 2022. Ook worden tijdens de bijeenkomst de plannen voor het komende jaar besproken.