Bredase Virgil van Dijk inspireert jongeren in coronatijd

BREDA - Bredanaar Virgil van Dijk inspireert en motiveert jongeren in coronatijd. Ruim twee manden geleden werd het landelijke initiatief Project Comeback gelanceerd. Via dit initiatief motiveren topsporters jongeren om na een tegenslag sterker terug te komen.

Inmiddels wordt Project Comeback omarmd door tien grote gemeenten in Nederland, waaronder dus Breda. Tal van topsporters hebben zich verbonden aan het maatschappelijk project. Tijdens een online sessie voor een selecte groep jongeren uit de deelnemende gemeentes was het Oranje-captain Virgil van Dijk die Project Comeback met zijn inspirerende woorden aftrapte.

Blessure

Van Dijk weet als geen ander hoe het is om tegenslagen te overwinnen; door een zware knieblessure miste de verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal het EK van afgelopen zomer. Het was zowel fysiek als mentaal een zware periode voor de Bredanaar.

Tijdens een sessie van Project Comeback konden de jongeren vragen stellen en gaf Van Dijk de jongeren tips over het gebruik van social media in deze tijd. Verder gaf hij voedingsadviezen en aanwijzingen hoe om te gaan met tegenslagen. “Probeer te praten met mensen. Het is niet erg om jezelf kwetsbaar op testellen en je gevoelens te uiten. Het is juist stoer om dat te doen,” aldus Virgil. Het hele interview is hier te bekijken.