Overvaller bedreigt caissière met mes en graait geld uit lade bij supermarkt in Kesteren

BREDA - Bureau Brabant besteedt maandag 13 december aandacht aan een brutale supermarktovervaller in Breda. De man bedreigt de caissière met een mes en neemt wisselgeld mee. De politie is momenteel nog op zoek naar de man.

Op vrijdag 15 oktober omstreeks 20.35 uur slaat een nog onbekende overvaller toe in een supermarkt aan de Kesterenlaan in Breda. Hij bedreigt de caissière met een mes en maakt daarbij stekende bewegingen, waarna zij de kassa openmaakt. Hij graait vervolgens het wisselgeld uit de lade en rent dan de winkel uit.

De man rent na de overval een steegje in naar de Clemensberg en vervolgens richting de Muizenberglaan. Het gaat om een blanke man van circa 20 á 30 jaar. Hij is 1 meter 85 centimeter lang. Hij droeg een donkerkleurige hoodie met een capuchon en een witte print op de rug. Verder had hij Rode Adidas sneakers aan. Bureau Brabant toont bewakingsbeelden waarop de dader is te zien.



Maandagavond om 18.15 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.15 uur.