Breda omhelst Paarse Vrijdag: Wethouder Van Drunen hijst regenboogvlag op basisschool De Hoogakker

BREDA - Het is vandaag ‘Paarse Vrijdag’, een dag waarop scholieren en studenten door paars te dragen hun solidariteit tonen met LHBTIQ+-gemeenschap. Om te onderstrepen dat Breda een stad is waarin iedereen welkom is, heeft wethouder Arjen van Drunen vanochtend met kinderen van nutsbasisschool De Hoogakker de regenboogvlag gehesen.

De tweede vrijdag in december staat in het teken van ‘Paarse Vrijdag’. Op deze dag tonen scholieren en studenten door de kleur paars te dragen solidariteit met onder andere homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Dat Paarse vrijdag speciaal gericht is op het onderwijs heeft een reden. Uit onderzoek blijkt dat LHBT+ leerlingen op scholen met een Gender and Sexuality Alliance (GSA) zich meer thuis- en geaccepteerd voelen, en minder spijbelen dan op scholen zonder GSA. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat iedereen zichzelf kan zijn. Zo blijken jongeren homoseksualiteit nog steeds minder te accepteren dan volwassenen en zijn LHBT+-leerlingen twee keer vaker doelwit van pestgedrag dan hetero-leerlingen, wat resulteert in het verbergen van hun ware identiteit.

Om te onderstrepen dat Breda een stad wil zijn waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, hees wethouder Arjen van Drunen vanochtend met kinderen van nutsbasisschool De Hoogakker de regenboogvlag. Daarnaast hebben alle basisscholen uit de gemeente een regenboogvlag ontvangen zodat zij deze ook kunnen hijsen. Het voorgezet onderwijs en sportclubs ontvingen vorig jaar al zo’n vlag. Ook wordt er aandacht besteedde aan het voorlichten van kinderen. Zo geeft COC Tilburg Breda vandaag online voorlichting op basisscholen over genderdiversiteit. Om breder dan alleen het onderwijs aandacht te vragen voor dit thema hijst de gemeente vandaag ook bij het stadskantoor en het stadhuis de regenboogvlag. De Willemstraat wordt daarnaast paars uitgelicht. “Door het uitlichten van deze entree naar de binnenstad laten we ook aan bezoekers zien dat we een inclusieve stad zijn”, aldus de gemeente.

Breda wil een stad zijn waarin iedereen zich welkom voel ten iedereen zichzelf kan zijn. “Ongeacht herkomst, religie, levensovertuiging, seksuele voorkeur of genderidentiteit”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “Helaas is dit nog geen gemeengoed en is het belangrijk dat we hier aandacht voor vragen. Maar zo lang dat nodig is maak ik me hier samen met de gemeenteraad én onze partners Roze 50+, BO Breda en het COC Tilburg-Breda hard voor.”

Aanpak langere termijn

Ook met de Regenboogbank in Park Valkenberg maakt de gemeente duidelijk dat de stad zich sterk maakt voor de sociale acceptatie van LHBTI’s. Helaas was het bankje afgelopen jaar meerdere keren het doelwit van vandalisme. “Met meer licht en een betere camerabewaking hopen we de drempel voor volgende vernielingen te verhogen en daders snel op te sporen”, legt de gemeente uit. “Daarnaast zullen we samen met onze partners de mogelijkheden verkennen voor regenbooguitingen op andere plekken in onze gemeente. Zo zouden we naast het bankje, middels een verplaatsbare regenbooguiting, de aandacht voor LHBTIQ+ acceptatie meer over de stad kunnen verspreiden. Dat draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de Bredase regenboogaanpak.”



Foto: Gemeente Breda



Foto: Gemeente Breda