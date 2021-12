38 lachgasflessen in beslag genomen bij grootschalige controle van garageboxen

BREDA - De politie heeft op woensdag 8 december verschillende opslaglocaties in Breda, Etten-Leur, Drimmelen en Oosterhout gecontroleerd. In Breda werden 420 boxen gecheckt; 38 cilinders lachgas werden in beslag genomen.

Op woensdag 8 december werden verschillende opslaglocaties gecontroleerd in Breda, Etten-Leur, Drimmelen en Oosterhout. Deze controles werden uitgevoerd door gemeenten, politie en Douane. In totaal werden er 735 boxen gecontroleerd met behulp van onder meer speurhonden. In Breda werden 420 boxen gecheckt.

In Breda werden 38 cilinders met lachgas in beslag genomen. In een andere box in Breda werden hennep gerelateerde goederen gevonden die ook in beslag genomen zijn. Hiernaast werden 25 sets valse kentekenplaten gevonden. De controles waren mede gericht op het traceren van opslag voor vuurwerk, dit werd niet gevonden.