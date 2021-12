Stemmentellers voor gemeenteraadsverkiezingen gezocht: ‘Stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam’

BREDA - Op woensdag 16 maart worden de?gemeenteraadsverkiezingen gehouden.?Ook deze verkiezingen worden er maatregelen worden getroffen vanwege COVID-19, zoals de mogelijkheid om vervroegd te stemmen op 14 en 15 maart. Door de maatregelen is de gemeente op zoek naar stemmentellers.

Op woensdag 16 maart worden de?gemeenteraadsverkiezingen gehouden.?Ook deze verkiezingen worden er maatregelen worden getroffen vanwege COVID-19, zoals de mogelijkheid om vervroegd te stemmen op 14 en 15 maart. Door de maatregelen is de gemeente op zoek naar stemmentellers.

Geïnteresseerden hebben tot en met 24 december om zich aan te melden als stembureaulid of voorzitter op 16 maart. Voor maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn al voldoende aanmeldingen. Half januari 2022 wordt de indeling bekend gemaakt. Hierna krijgt u een uitnodiging ?om een e-learning met een bijhorende toets te volgen. Als u de toets heeft behaald is uw plaats definitief.

Taken

Stembureauleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvol verloop van het stemproces. Zij controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het stembiljet,?tellen na afloop de stemmen en zien toe op naleving van de coronamaatregelen in het stemlokaal.



Op 16 maart zijn de stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het tellen van de stemmen gebeurt op woensdag 16 maart na 21.00 uur. ??



Op 16 maart werken de stembureauleden in 2 ploegen van 7.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 21.00 uur. Hierna gaan beide ploegen aan de slag met het tellen van de stemmen. De voorzitters brengen na afloop van het telproces het proces-verbaal met de telformulieren naar het Stadskantoor.



De stembureaus worden zodanig ingericht dat stembureauleden zich veilig voelen om hun werk te kunnen doen en kiezers veilig kunnen stemmen. De maatregelen worden afgestemd op de dan geldende voorschriften van het RIVM. Denk hierbij aan het plaatsen van schermen, het beschikbaar zijn van mondneuskapjes en wegwerphandschoenen, maar ook zorg voor voldoende afstand, en toezicht op het maximaal aantal personen in het stemlokaal.

Voorwaarden en vergoeding

Mensen die zich als stemmenteller op willen geven moeten op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn. Verder wordt verwacht dat zij stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam zijn. Daarnaast moeten iedereen de online stembureautraining volgen en de toets succesvol afleggen. Ook moet je vloeiend Nederlands spreken, maar je hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben. Tot slot wordt gevraagd om minimaal een mbo werk- en denkniveau.

Uiteraard moet iedereen ook vrij zijn van coronagerelateerde klachten en moet de gemeente zeker weten dat iemand het virus ook niet heeft. Hiervoor wordt een verplichte zelfcheck afgenomen.

De stembureauvoorzitter moet naast het bovengenoemde beschikken over coördinerende capaciteiten, cijfermatig inzicht, besluitvaardigheid en een mobiele telefoon. Ook moeten voorzitters de voorzitterstraining volgen. Deze wordt begin maart 2022 via Microsoft Teams?verzorgd. Hierover ontvang je, nadat je bent ingedeeld nadere informatie.

Uiteraard zijn er ook vergoedingen voor deelnemers. Voor de voorzitters bedraagt deze 200 euro en voor stemmentellers 150 euro.