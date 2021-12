Drie ongevallen met letsel in tijdsbestek van ongeveer 10 uur in Breda

BREDA - De alarmdiensten hadden het er de afgelopen uren maar druk mee. Zo kwamen er in een tijdsbestek van zo’n 10 uur drie melding van ongevallen met letsel in Breda binnen. De ongevallen vonden plaats op Crogtdijk, de Teteringenstraat en de Baronielaan.

Crogtdijk

Op het kruispunt Crogtdijk met de Konijnenberg zijn gisteren rond 17.40 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Beide auto’s liepen flinke schade op en werden door een berger getakeld. Wie er geen voorrang verleende of door rood reed is niet duidelijk de politie onderzocht het een en ander.

Bij het ongeval raakte een persoon gewond en deze is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het kruispunt was gedurende de hulpverlening gedeelte afgesloten hetgeen een flinke file veroorzaakte.

Teteringenstraat

Een aantal uur later was het weer raak. Een jongeman raakte rond 22:00 uur gewond bij een aanrijding op de Teteringenstraat. Een kleine blauwe of grijze auto reed hem aan. De bestuurder reed vervolgens door. De politie zoekt nu mensen die iets gezien hebben of die een dergelijke auto met schade gezien hebben?

Baronielaan

Ook vannacht konden de hulpdiensten uitrukken. Rond 04:00 uur heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen fietsers en een auto op het kruispunt van de Baronielaan met de Johan Willem Frisolaan.

Een fietsster is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis door een ambulance voor verdere controle. De andere fietser kon zelf verder. De automobilist kwam met de schrik vrij.



Perry Roovers