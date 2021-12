Onderzoek onder meer dan 3000 inwoners: Breda krijgt gemiddeld bijna een 8

BREDA - Een aantal weken geleden heeft de Bredase VVD een grootschalige enquête gehouden in de gehele gemeente Breda. Inwoners werd onder andere gevraagd hoe ze hun eigen wijk ervaren. Gelukkig bleek heel duidelijk dat het in de meeste wijken heerlijk wonen is, maar dat er ook nog zaken beter kunnen.

Gemiddeld geven Bredanaars het wonen in Breda een 7.9. Verschillende wijken scoren hier gemiddeld onder, maar er zijn ook wijken en dorpen die er gemiddeld boven zitten. Met de hoge deelname van ruim 3000 inwoners is de uitslag representatief te noemen.

‘’Natuurlijk zitten we in de haarvaten van Breda en haar dorpen en wisten we al veel van de verschillende wijken en buurten’’, aldus Boaz Adank, lijsttrekker bij de VVD. ‘’Toch is het fijn om te zien dat we de juiste punten belangrijk vinden en we zullen ons daar dus ook onverminderd voor blijven inzetten. Natuurlijk gaan we met deze resultaten terug naar de inwoners’’.

Verbeterpunten

Ondanks alle positieve geluiden zijn er ook verschillende verbeterpunten. Zo kwamen er veel specifieke punten uit wat betreft de verkeersveiligheid en de handhaving op straat. ‘’Een aantal zaken hiervan hebben we gelijk opgepakt en willen we voor de volgende periode ook hoog op de agenda zetten’’, aldus Adank.

In het verkiezingsprogramma van de VVD zijn punten uit de resultaten opgenomen. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid en autobereikbaarheid. Maar liefst 78 procent zegt namelijk minimaal de komende jaren de auto dagelijks te blijven gebruiken.

Uit de enquête blijkt duidelijk dat er in sommige wijken een probleem omtrent de parkeergelegenheid is, ook hiermee wil de Bredase VVD aan de slag.

Bijeenkomsten

Over de uitkomsten per wijk zullen de deelnemers van het onderzoek een terugkoppeling krijgen. Vervolgens zal er in de verschillende wijken en dorpen het gesprek worden aangegaan over deze resultaten middels bijeenkomsten.

Vanwege de coronamaatregelen zullen deze bijeenkomsten digitaal worden gepland. Deelnemers krijgen hiervoor automatisch een uitnodiging, maar het staat natuurlijk iedere inwoner vrij om aan te sluiten en in gesprek te gaan.

Op maandagavond 20 december om 20:00 uur zal het eerste gesprek plaatsvinden met Prinsenbeek. Via www.vvdbreda.nl kun je de actuele agenda zien en inschrijven voor deze bijeenkomsten.