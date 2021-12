Kinderen planten eerste Voedselbosje van Breda bij Boerderij Wolfslaar

BREDA - Spelenderwijs ontdekken waar voedsel vandaan komt tijdens de buitenschoolse opvang. Vanaf vandaag kan dat op Boerderij Wolfslaar. De kinderen van Kober BSO Natuurtuin zuid planten samen met IVN (Instituut voor Natuureducatie), Boerderij Wolfslaar en de Voedselboskabouters, hun eigen Voedselbosje.

Spelenderwijs ontdekken waar voedsel vandaan komt tijdens de buitenschoolse opvang. Vanaf vandaag kan dat op Boerderij Wolfslaar. De kinderen van Kober BSO Natuurtuin zuid planten samen met IVN (Instituut voor Natuureducatie), Boerderij Wolfslaar en de Voedselboskabouters, hun eigen Voedselbosje.

Een voedselbosje is ongeveer 30m2 groot, en bestaat uit eetbare planten, struiken en bomen. In het bosje leren de kinderen over de herkomst van voedsel én proeven ze van de natuur. Ook wethouder Tim van het Hof is van de partij om een handje te helpen..

‘’Het is goed dat kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met de natuur en leren waar ons eten vandaan komt’’, aldus de wethouder. ‘’Hopelijk worden ze met het planten van dit voedselbosje ook ambassadeurs voor een groen en gezond Breda”.



Proeven van de natuur



In het Voedselbosje komen wel 22 soorten planten die deels of helemaal eetbaar zijn. Van amandel en bosaardbei tot citroenmelisse en dropplant. De kinderen zetten alle planten er zelf in. De laatste weken heeft de BSO toegeleefd naar deze plantdag.

Naast de aanleg van het voedselbosje, doen de kinderen onderzoek naar regenwormen én smullen ze van geroosterde appeltjes bij het kampvuur.

Verzorgen, oogsten en klaarmaken



De komende tijd gaan de kinderen het voedselbosje onderhouden en ervaren hoe het is om op deze manier voedsel te produceren. De BSO heeft doe- en soortenkaarten van IVN ontvangen, waarmee de kinderen aan de slag kunnen gaan om het voedsel te oogsten, te bereiden en uiteindelijk op te eten.

Een halfjaar na aanplant kan het Voedselbosje al voor de eerste keer geoogst worden. Echter veel zal het bosje dan nog niet opbrengen. Net als in een groot voedselbos moet de natuur even de tijd krijgen en wordt de oogst elk jaar groter.

Op naar meer Voedselbosjes



Kinderen leren in het bosje op een leuke manier over gezonde voeding en zij maken kennis met een voedselproductie die bijdraagt aan natuur en biodiversiteit. Het Voedselbosje op het terrein van Boerderij Wolfslaar is onderdeel van de IVN Voedselbosjesbeweging. ‘’Het bosje hier dient ook als inspiratie voor andere scholen, bso’s of kinderopvang’’, aldus Daniek Bosch van IVN Brabant. ‘’Zij kunnen tijdens een bezoek aan het Voedselbosje Wolfslaar kennismaken met dit concept en meer te weten komen over de mogelijkheden op hun eigen schoolplein”.