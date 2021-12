Actie ‘Kerstgroet van Breda’ helpt mensen die het financieel zwaar hebben

BREDA - Van iedere achttien Bredanaars die je tegenkomt in de stad, leeft er één in armoede. En daarom kiest Shades of Breda - een webshop met bijzondere Bredase producten - ervoor samen met de hele stad iets terug voor de Bredase gemeenschap. Dit doen zij via de actie ‘De kerstgroet van Breda’

Kerstgroet van Breda

Met ‘De Kerstgroet van Breda’ draagt heel de stad via Shades of Breda bij aan het financieren van zoveel mogelijk maaltijdpakketten via de voedselbank voor Bredanaars die dit nodig hebben.

Iedere Bredanaar stuurt voor 5 euro 50 een bijzondere, Bredase kerstkaart met persoonlijke kerstwens naar iemand die belangrijk voor hem of haar is. Van dit bedrag gaat meer dan de helft - drie euro om precies te zijn - naar de Bredase Voedselbank.

Een klein bedrag, maar met een enorme waarde: precies genoeg om één maaltijdpakket te verzorgen voor een Bredanaar die dit nodig heeft. De kerstkaartjes zijn speciaal voor deze campagne ontworpen op een luxe, zwart papiersoort en gedrukt met witte inkt.

Drie soorten kaarten

Iedereen die meedoet heeft de keuze uit drie luxe, Bredase kerstkaartjes die speciaal voor deze actie zijn ontworpen. Wie meedoet, geeft de adresgegevens van de ontvanger op en laat een persoonlijke kerstgroet achter. Shades of Breda verzorgt de rest. De boodschap, de envelop en de postzegel worden vóór Kerst bij de betreffende persoon bezorgd. Ook bedrijven kunnen meedoen.