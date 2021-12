Tweehonderd Formule-1 fans euforisch in Breda na winst Max Verstappen

BREDA - Te midden van de Vleugels to the Max expositie in de Koepel in Breda keken 200 oranje Red Bull Racing fans zondag de ontknoping van het F1-seizoen. Een bloedstollende race met uiteindelijk een groot oranjefeest.

In de laatste week van het bloedstollende Formule 1-seizoen opende de Koepel in Breda haar deuren voor de tijdelijke tentoonstelling.

In de expositie ontdekte F1-fans waar de basis is gelegd voor het succes van Max en hoe dat verhaal samenkomt bij het meest progressieve team van de grid, Red Bull Racing, die Max en andere coureurs hebben begeleid naar de top. De ruim 14.000 gratis toegangskaarten waren binnen no-time uitverkocht.

Winst

Als klap op de vuurpijl werd de expo 1 dag langer open gehouden, speciaal voor een groep van 200 Verstappen-fans die de spannende race van Abu Dhabi in stijl beleefden.

Te midden van de Vleugels to the Max expositie in de Koepel in Breda keken 200 oranje Red Bull Racing fans zondag de ontknoping van het F1-seizoen. De bloedstollende race eindigde in een wereldtitel voor de Nederlander en dus was het een groot oranjefeest.