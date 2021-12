Gemeente vraagt aandacht voor eenzaamheid: ‘Bakje koffie drinken met een onbekende’

BREDA - Een kopje warme chocomel, koffie of thee voor jezelf en voor een onbekende. Aanstaande zaterdag kan het weer in Park Valkenberg. Deze actie is een onderdeel van de campagne +EEN, waarmee de gemeente aandacht vraagt voor eenzaamheid.

“Iedereen kan op dit moment wel een lichtpuntje gebruiken, want door COVID-19 lijken de donkere dagen voor de jaarwisseling wel iets donkerder dan andere jaren”, aldus de gemeente. “Voor het tweede jaar hebben we te maken met coronamaatregelen. En hoewel de meeste mensen uitkijken naar de feestdagen is het nog maar de vraag in welke vorm we deze kunnen vieren. Wat we wel weten is dat een hoop mensen zich alleen of eenzaam voelen. En dat het aantal mensen met deze gevoelens door corona is toegenomen. De campagne +EEN die afgelopen zomer is gestart is dan ook actueler dan ooit.” Op zaterdag 18 december wordt daarom het gesprek over dit thema weer opgezocht in park Valkenberg in Breda. Daar kun je een kopje warme chocomel, koffie of thee halen voor jezelf en voor een ander.

Lichtpuntje

Om Bredanaars een lichtpuntje te bieden geeft Hotel Nassau Breda samen met Betrokken Ondernemers Breda en de campagne +EEN van de gemeente Breda inwoners de mogelijkheid om iemand in de watten te leggen. Bredanaars kunnen aangeven wie zijn of haar +EEN was afgelopen jaar. Iemand die altijd voor hem/haar klaar staat, en het verdient om een keer lekker verwend te worden. Zij kunnen een wensbrief schrijven en hangen in de wensboom van Hotel Nassau. De actie loopt van 9 tot 23 december. Een brief invullen kan ook op 18 december tussen 11.00 en 17.00 uur bij de +EEN bank in het Valkenbergpark. Op 24 december wordt bekend gemaakt wie samen met zijn/haar +EEN een mooi geschenk krijgt.

Wethouder Arjen van Drunen: “Door corona is het gevoel van eenzaamheid niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren sterk toegenomen. Met deze campagne willen we laten zien dat iedereen - jong en oud - met deze gevoelens te maken kan krijgen. Dat het bij het leven hoort. Maar ook dat je er iets aan kunt doen. De beste manier om uit eenzaamheid te komen, is anderen helpen. Dat geeft namelijk een goed gevoel. Kijk daarom bijvoorbeeld eens of vrijwilligerswerk iets voor je is.”