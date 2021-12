Amphia organiseert kerstactiviteiten voor patiënten en medewerkers

BREDA - Het Amphia ziekenhuis gaat kerstactiviteiten organiseren voor patiënten en medewerkers. “Tijdens de kerstdagen wil iedereen het liefst thuis zijn met naasten, maar dat kan niet altijd.”

Om patiënten en medewerkers toch een fijn kerst te geven gaat Amphia in de week van 20 december verschillende activiteiten organiseren. Net zoals voorgaande jaren overhandigen kerstengeltjes Pam en Cato (beiden 12) op 24 december honderden kerstlichtjes. Samen hebben zij basisschoolleerlingen in de regio Breda gevraagd om led-kaarsjes, gedoneerd door Stichting Vrienden van Amphia, te versieren. Deze kaarsjes worden op kerstavond uitgedeeld aan patiënten die opgenomen zijn in Amphia. Ook krijgen patiënten een warme videoboodschap inclusief dansje van Pam en Cato. Deze is te bekijken via de tablet die patiënten tot hun beschikking hebben op de kamer.

Op 23 december kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers genieten van een prachtig kerstconcert op locatie Molengracht. Het concert wordt uitgevoerd door verschillende pianisten en een zangeres. Opgenomen patiënten kunnen het concert via de livestream op de patiënttablet volgen. De opnames van de livestream worden na 23 december gedeeld via de social media kanalen van Amphia.