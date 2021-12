Teleurstelling bij Bredase basisscholen na persconferentie: ‘Maar wel begrijpelijk’

BREDA - Alle basisscholen in Nederland kregen gisteren een harde klap te verwerken. Tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werd namelijk duidelijk dat de scholen een week eerder moeten sluiten. “En dat is heel erg jammer, maar wel begrijpelijk.” De Bredase basisscholen zetten alle zeilen bij om het jaar op een fijne manier af te sluiten.

Bij Rooms-katholieke basisschool De Weerijs heeft de persconferentie voor veel teleurstelling gezorgd. “We vinden het gewoon heel jaar dat we eerder dicht moeten”, aldus de directie. “Maar we begrijpen de beslissing wel. We hebben zelf ook gemerkt dat er heel veel besmettingen zijn onder kinderen.” Ondanks de eerdere sluiting, probeert de basisschool er toch nog alles aan te doen om het jaar zo fijn mogelijk af te sluiten. “Zo hebben we onder andere de kerstviering naar voren geschoven. Dat vonden we heel belangrijk. Zo gaan de kinderen toch nog op een fijne manier de vakantie in.”

Ook bij KBS De Parel in Breda zijn ze druk bezig om alles zo goed mogelijk te regelen, voordat de deuren vrijdag aan het eind van de dag dichtgaan. De Parel maakt net zoals veel Bredase scholen onderdeel uit van Stichting INOS. “Er is inmiddels breed gecommuniceerd en als stichting respecteren we de keuzes van het kabinet. Ook willen wij daar zo zorgvuldig mogelijk gehoor aan geven”, aldus Paulien Machgeels, directeur KBS De Parel. “Niet alleen hebben de basisscholen die onder INOS vallen, maar alle scholen in Breda, besloten maandag de deuren te sluiten. We zijn nu eigenlijk alles op gang aan het zetten om naar buiten te communiceren. Daarnaast zijn we aan het inventariseren over de noodopvang. Vanmiddag hebben we nog een team overleg”, aldus de directrice. “Het is de bedoeling dat op alle Bredase scholen de kerstviering alsnog gedaan gaat worden. Deze is daarom naar voren geschoven. We vinden het belangrijk om het gevoel van samen zijn, zeker in deze tijd, vast te houden. Saamhorigheid is echt belangrijk.”