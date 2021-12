World Press Photo Tentoonstelling strijkt neer in Breda: ‘Iconische koepel maakt bekijken expositie extra bijzonder’

BREDA - Fotografen en fotografieliefhebbers kunnen vanaf eind december hun hart ophalen in Breda. Dan reist de World Press Photo Exhibition 2021 namelijk af naar de Koepel. Tijdens de tentoonstelling wordt de beste visuele journalistiek van het aflopen jaar getoond. “De iconische Koepel, maakt het bekijken van deze expositie extra bijzonder.”

Sinds 1955 erkent de World Press Photo Contest jaarlijks professionele fotografen voor de beste foto’s die bijdragen aan de visuele journalistiek van het afgelopen jaar. Dit jaar maakten 4315 fotografen uit 130 verschillende landen in totaal zo’n 74.470 foto’s.

De winnaars van de World Press Photo Contest 2021 zijn 45 fotografen uit 28 landen: Argentinië, Armenië, Australië, Bangladesh, Wit-Rusland, Brazilië, Canada, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, India, Indonesië, Italië, Iran, Ierland, Mexico, Myanmar, Peru, Filippijnen, Polen, Portugal, Rusland,Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en de Verenigde Staten.

De jury van de fotowedstrijd 2021 selecteerde Mads Nissen's foto 'The First Embrace' als World Press Photo of the Year en 'Habibi' van Antonio Faccilongo tot World Press Photo Story of the Year. De jury selecteerde ook winnaars in acht categorieën: Hedendaagse kwesties, Algemeen nieuws, Milieu, Langlopende projecten, Natuur, Spot News, Sport en Portretten. De tentoonstellingstour van 2021

De prijswinnende foto’s en verhalen worden gepresenteerd in een tentoonstelling die gedurende het jaar wereldwijd reist. De World Press Photo Expositie is dagelijks geopend van 27 dec tot 9 januari van 10.00 tot 17.00 uur in de koepel gevangenis in Breda. Kaartjes dienen online gekocht te worden. Bezoekers moeten bij de ingang hun QR-code laten zien. Ook dient er tijdens de expositie een mondkapje gedragen te worden.