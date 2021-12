Bredanaars zamelen in korte tijd meer dan miljoen Douwe Egbertspunten in voor Voedselbank

BREDA - De Douwe Egbertswaardepuntactie voor koffie voor de Voedselbank kent een vliegende start. In de eerste drie weken van de actie werden namelijk al meer dan één miljoen punten opgehaald. Dat is goed voor meer dan tweeduizend pakken koffie voor de Voedselbank.

Deze waardepunten werden door het winkelend publiek gedeponeerd in de 28 DE-inzameldozen die hiervoor geplaatst zijn in de supermarkten van Jumbo en Albert Heijn in de gemeente Breda en in Terheijden. Ook bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg in Breda staat een inzameldoos.



“De verwachting is dat er nog veel DE-waardepunten onder de mensen zijn, zodat de actie ook dit jaar weer een mooie opbrengst te zien zal geven”, aldus de initiatiefnemers van de actie. “Dus als u nog DE-waardepunten heeft liggen, waar u niets meer mee doet, doneert u die dan alstublieft in één van de DE-inzameldozen. De Voedselbank is u daar erg dankbaar voor en daarmee ook de klanten van de Voedselbank, die de koffie in hun voedselbankpakket krijgen.”



De actie loopt nog tot 17 januari 2022.