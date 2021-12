Arriva wijzigt dienstregeling als gevolg van corona: ‘Wijzigingen die zo weinig mogelijk reizigers raken’

BREDA - De dienstregeling van het Brabants busvervoer verandert na de kerstvakantie als gevolg van de teruglopende reizigersaantallen als gevolg van corona. Ook in Breda heeft dit gevolgen. Onder andere stadsdiensten 1, 4 en 5 en streekdiensten 117 en 123 worden aangepast.

Vanaf 9 januari geldt er een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Noord-Brabant. De aanpassingen zijn voornamelijk een gevolg van de teruglopende reizigersaantallen als gevolg van corona. “Bij het maken van de nieuwe dienstregeling is ingestoken op wijzigingen die zo weinig mogelijk reizigers raken”, schrijft Arriva in hun persbericht. “Voor de meeste reizigers verandert er daardoor nagenoeg niets. Waar dat wel zo is, zijn in overleg met de betrokken gemeenten alternatieven opgesteld.” In de nieuwe dienstregeling is rekening gehouden met de de huidige omstandigheden, waarbij is gekeken naar het aantal reizigers op de diverse buslijnen. Op bepaalde plaatsen is de dienstregeling juist geoptimaliseerd, waardoor er betere aansluitingen en meer reismogelijkheden ontstaan. “Gedurende het jaar wordt de dienstregeling voortdurend getoetst aan het reizigersaanbod en indien nodig aangepast, zoals dat ook afgelopen september is gebeurd toen de scholen weer opstartten en diverse thuiswerkmaatregelen tijdelijk werden opgeheven.”

Stadsdienst

Deze wijzigingen hebben ook in Breda diverse gevolgen. Ter hoogte van de haven start de gemeente met langdurige werkzaamheden aan de Markendaalseweg. De route van lijn 1 naar en van Nieuw Wolfslaar wordt daarom verlegd via de Vlaszak. Het rondje Centraal Station, centrum, Centraal Station van lijn 5 vervalt door de werkzaamheden. Reizigers naar/van de halte Nieuwe Prinsenkade en/of Tolbrug hebben de andere centrumhalten of het Centraal Station als alternatief. Stadslijnen 1 naar/van Bavel vervallen op werkdagen na 20.00 uur en op zaterdag de hele dag. Als alternatief kan met de knooppunttaxi op zaterdag vanuit Bavel tegen OV-tarief worden gereisd naar Breda Centrum, Breda Centraal Station en Amphia ziekenhuis.

Op werkdagen vervalt lijn 6 naar/van Meersel-Dreef na 19.000 uur en op zaterdag de hele dag. Het alternatief is de deeltaxi. Stadslijn 4 van/naar Princenhage gaat op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur een kwartierdienst rijden in plaats van tussen 11.00 en 20.00 uur. Dagelijks eindigt in de avonduren de kwartierdienst eerder in verband met de sluiting van het Amphia ziekenhuis Langendijk en dus ook het avondbezoekuur. De halte Amphia ziekenhuis Langendijk heet voortaan Diaconessenweg. De studentenlijnen naar/van Buas en Avans (lijn 8 en 9) worden ook in 2022 doorlopend aan de actuele vervoervraag aangepast.

Streekdienst

Ook de dienstregeling van diverse streekdiensten veranderd. Zo wordt de frequentie van lijn 117 in de daluren verlaagd naar 1 keer per uur. Daarnaast rijdt lijn 123 op werkdagen in de late avonduren niet meer tussen tussen Made en Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Laatstgenoemde dorpen blijven wel vanuit Breda bereikbaar met lijn 326. Reizigers tussen Made en Geertruidenberg/Raamsdonksveer hebben de deeltaxi als alternatief. Voor lijn 632 vindt er alleen een naamsverandering plaats. Deze rijdt voortaan onder lijnnummer 637. Lijnen 325, 326 en 327 gaan op zaterdag nog maar een keer per uur rijden. Met lijn 327 wordt er een keer per uur op zaterdag doorgereden naar Breda. Lijn 400 tussen Oosterhout en Utrecht gaat in het weekend door rijden van en naar Breda.

Brabantsliners

De Brabantliners kennen de grootste terugval van het aantal reizigers. Arriva past de dienstregeling daar op aan, maar wil tegelijkertijd wel een kwalitatief goede dienstregeling voor scholieren/studenten en forenzen bieden en ook de aansluitingen in Altena op het onderliggend streeklijnen- en buurtbusnet verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een compleet nieuwe dienstregeling op werkdagen. Zo gaat lijn 400 frequenter rijden, zodat de lijn aantrekkelijk blijft voor forenzen. Dit heeft echter wel gevolgen voor lijn 401, die gaat rijden op basis van een uursdienst. Arriva focust hiermee op meer rechtstreekse verbindingen op reisrelaties zonder alternatief. Om voldoende capaciteit tussen Breda en Altena te bieden gaat lijn 402 frequenter en in de vakantieperioden rijden, waar ook Gorinchem van meeprofiteert.

