Greetje Bos stopt na vier jaar als wethouder, Carla Kranenborg aangewezen als opvolger

BREDA - Na een periode van vier jaar legt Greetje Bos haar taken als wethouder voor de gemeente Breda neer. Ze gaat aan de slag als Raadsheer (en rechter in hoger beroep) aan het Gerechtshof in Den Bosch. De Bredase fractie van de VVD heeft besloten Carla Kranenborg - van Eerd voor te dragen als opvolgster.

Greetje stopt per 13 januari 2022. Ze is daarmee de derde Bredase wethouder in korte tijd die voortijdig stopt. Eerder dit jaar gingen Miriam Haagh (PvdA) en Paul de Beer (D66) haar al voor.

“Ik kijk met veel dankbaarheid en goede herinneringen terug op bijna 4 jaar gemeentepolitiek in Breda. Ik heb als wethouder altijd de kracht in mensen voor ogen gehouden”, aldus Greetje Bos. “Zo heb ik mijn wethouderschap de afgelopen jaren vormgegeven. Er is onnoemelijk veel gebeurd in die periode. Ik noem de RES West-Brabant die onder mijn voorzitterschap is vastgesteld. De transitievisie warmte die ver af is en die de gemeenteraad het eerste kwartaal 2022 bespreekt. De ontwikkeling die Buurtpreventie maakte in kwantiteit en kwaliteit, met de preventieve aanpak van cybercrime. Het ingewikkelde dossier van geweld achter de voordeur, waarbij we als Breda heel trots mogen zijn op de ex-pleger aanpak. En natuurlijk parkeren en parkeerregulering. Vaak het onderwerp van gesprek, maar waar we samen met Bredanaars veel wisten te bereiken in het verhogen van de leefbaarheid.”

Burgemeester Paul Depla: “Breda verliest een authentiek bestuurder. Met haar kennis en ervaring van buiten Breda is Greetje van grote waarde geweest voor Breda. Een bestuurder met een sterk inhoudelijke drive, die staat voor het klimaat en met haar ervaring een unieke kijk heeft op wat nodig is om onze wijken en buurten weerbaarder te maken. Greetje zoekt in alles wat zij doet de echtheid. Zij heeft ons als college de afgelopen jaren energiek verrijkt. Haar vrouwelijk leiderschap en verbindende kracht hebben nieuw elan aan het gemeentebestuur gegeven. Daarvoor zijn wij haar grote dank verschuldigd.”

Carla Kranenborg - Van Eerd

Carla Kranenborg - Van Eerd wordt door de VVD- fractie voorgedragen als haar opvolger. Carla is sinds 2014 raadslid. Met haar financiële kennis en haar achtergrond bij onder andere Rijkswaterstaat past zij uitstekend bij de portefeuille. Carla Kranenborg - Van Eerd: “Ik ben enorm vereerd dat de fractie mij deze kans geeft en zal in deze relatief korte periode die deze periode nog rest niet stil kunnen zitten. Er staan nog verschillende inhoudelijke dossiers op de agenda die het verdienen om bestuurlijk aandacht te krijgen”.

Greetje Bos

Vier jaar geleden ging Greetje Bos aan de slag als wethouder binnen de gemeente Breda. Momenteel is Greetje Bos wethouder Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie. Daarnaast is zij 4e locoburgemeester. Voordat Bos wethouder werd was ze werkzaam als Officier van Justitie in Breda. Bos was lange tijd het gezicht van het Openbaar Ministerie in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. In 2017 ontstond het vermoeden dat er een aanslag op haar leven beraamd zou worden. Daarom moest Bos onderduiken. Uit veiligheidsoverwegingen kon de wethouder toen ook niet naar Breda verhuizen.