AB InBev wil vijf grootste brouwerijen voor 2028 volledig klimaatneutraal hebben

BREDA - AB InBev wil haar vijf grootste brouwerijen in Europa voor 2028 naar ‘Net Zero’ brengen. Als onderdeel van deze ambitie blijven de Nederlandse brouwerijen verder versnellen als het gaat om CO2-reductie.

AB InBev houdt zich de laatste jaren bezig met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie. Tussen 2017 en 2020 is de absolute uitstoot van deze gassen met bijna 25 procent gedaald. De brouwer werkt er nu naar toe om in 2028 in vijf grote Europese brouwerijen klimaatneutraal te hebben. Deze ambitie zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 110.740 ton verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van bijna 35.000 auto’s.

De strategie om deze doelstellingen te bereiken is voornamelijk gebaseerd op de omschakeling naar andere energiebronnen en de verhoging van de energie-efficiëntie.

Zo zet AB InBev in op hernieuwbare elektriciteit in Europa. De brouwer kondigde in 2020 Europa’s grootste zakelijke zonne-energieovereenkomst ooit aan, waardoor tegen maart 2022 alle bieren in heel West-Europa met hernieuwbare elektriciteit worden gebrouwen. Er komen twee nieuwe zonne-energieparken in Spanje, die vanaf 2022 tweehonderdvijftig gigawattuur hernieuwbare elektriciteit per jaar moeten leveren aan brouwerijen van AB InBev in heel Europa. De brouwerijen in Nederland werken al 100 procent op hernieuwbare elektriciteit.