Drukte op de Oosterhoutseweg: ‘Verkeerssituatie Teteringen moet verbeterd worden’

TETERINGEN - Er wordt volop gebouwd in Teteringen. En dat is goed nieuws voor woningzoekenden. Maar het levert voor het dorp wel een probleem op. Want de drukte op de Oosterhoutseweg zorgt nu al voor problemen. En met meer woningen in het dorp, zullen die problemen alleen maar toenemen, vrezen ook de VVD en PvdA.

Er wordt al jaren volop gebouwd in Teteringen, en daar komt nog geen einde aan. Het dorp wordt vele woningen rijker, maar daardoor neemt de drukte op de doorgaande Oosterhoutseweg flink toe. En daar moet een oplossing voor komen, stellen Eddie Förster van de VVD en Rob Sips van PvdA.

Eén van de mogelijkheden is het verbeteren van de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg. De raadsleden willen graag van het college weten welke maatregelen er mogelijk te nemen zijn om de situatie te verbeteren. Maar ook het verleiden van automobilisten om de snelweg te nemen kan bijdragen aan de oplossing voor Teteringen, stellen de raadsleden. Maar dan moet de A27 wel extra rijstroken krijgen. “Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan richting het rijk om de verbreding van de A27 te versnellen? En is het college bereid, nu in het regeerakkoord meer geld voor asfalt is gereserveerd, deze lobby voor het snel verbreden van de A27 te intensiveren?”, vragen Förster en Sips aan het college.