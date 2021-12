Twee aanhoudingen bij station Breda vanwege bedreiging

BREDA - Op station Breda zijn twee mensen aangehouden vanwege een bedreiging. Dat laat de Bredase handhaving weten. Zij hielden deze week samen met Veiligheid en Service, ProRail en de koninklijke marechaussee en uitgebreide controle op het station.

Op en rond het station Breda vindt regelmatig overlast plaats. Om dat tegen te gaan hield de Bredase handhaving deze week een grote controle in samenwerking met Veiligheid en Service, ProRail en de koninklijke marechaussee.

Bij de actie werd onder andere zwartrijden tegengegaan, vreemdelingen gecontroleerd en de huisregels van het station gehandhaafd. Bij de actie werden meerdere bekeuringen uitgedeeld. Ook werden er twee personen aangehouden. Dit gebeurde in verband met een bedreiging.

“Wij zijn werkzaam in verschillende domeinen waardoor samenwerken heel belangrijk is. Alleen samen kunnen we werken aan een veilige en leefbare omgeving”, laat handhaving weten.