Met 14 priklijnen bij Breepark staat de GGD voor een historische vaccinatie-opdracht

BREDA - De 25 regionale GGD’en staan voor een historische opdracht om 8,5 miljoen Nederlanders in enkele weken tijd een vaccinatie aan te bieden. “Een vaccinatiecampagne van deze omvang is nog nooit eerder vertoond in ons land”, laat de GGD weten. In Breepark in Breda zijn er maar liefst veertien priklijnen actief.



De GGD’en geven nu prioriteit aan deze monsteroperatie en zetten zoveel mogelijk beschikbare eigen mensen in die nu andere taken uitvoeren. De totale capaciteit van de GGD’en voor deze campagne moet groeien van 18.000 naar zo’n 27.000 mensen. Naast de eigen mensen zijn dat aangemelde reservisten, uitzendkrachten, medewerkers van het Rode Kruis, hbo- en mbo-studenten en medewerkers van Defensie.

Vaccinatielocaties

De GGD’en hebben afgelopen week ruim 380.000 vaccinaties gezet bij de groep 60 jaar en ouder die naar de vaccinatiestraten kunnen komen. Dat was al meer dan volgens het plan van aanpak van het boosteroffensief (350.000) was gepland. Op dit moment zijn er 85 vaccinatielocaties operationeel met nog 15 locaties te openen in de komende maand. Daarnaast zijn er nog 40 satellietlocaties, die één of enkele dagen per week open zijn. Ook zijn er 10 XXL-locaties die meer dan 12 priklijnen hebben. GGD GHOR Nederland streeft hiermee naar een landelijke dekking. De gemiddelde reistijd naar een vaccinatielocatie is ongeveer 12 minuten. Als mensen sneller een afspraak willen, kan het zijn dat mensen daar langer voor moeten reizen.

Ontlasten zorg

De versnelling van de boostercampagne is noodzakelijk om de kans te verkleinen dat te veel mensen in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkomen. Volgens het ministerie van VWS is in het Verenigd Koninkrijk gebleken dat een booster kan helpen om de bescherming tegen deze variant te verhogen en verspreiding tegen te gaan. Met het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen ontlasten we de zorg.

Drie maanden

De GGD’en hopen de boostercampagne in de tweede helft van januari af te ronden waarbij iedereen van 18 jaar of ouder een boostervaccinatie is aangeboden. Het nieuwe beleid is dat mensen die minimaal drie maanden geleden een vaccinatie hebben gehad of besmet zijn geweest met corona in aanmerking komen voor de booster tegen de omikronvariant. Tot vorige week was deze termijn zes maanden.

Online aanmelden

GGD GHOR Nederland vraagt iedereen zich zoveel mogelijk online aan te melden voor de boosterprik of vaccinatie. Dit om de overbelaste callcenters zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor mensen die zich niet online kunnen aanmelden. Online aanmelden kan op www.coronavaccinatie-afspraak.nl De GGD-site www.uitlegprikafspraak.nl legt uit hoe mensen online een afspraak kunnen maken.