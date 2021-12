Alwel bouwt 24 nieuwe sociale huurappartementen aan Gageldonksestraat

BREDA - Alwel is recent eigenaar geworden van de grond aan de Gageldonksestraat 20. De woningcorporatie wil op deze plek 24 nieuwe appartementen met parkeerplaats bouwen.

Het plan is om 24 sociale huurappartementen te bouwen. Het huis dat er nu staat wordt gesloopt. Het nieuwe woongebouw krijgt waarschijnlijk 2 lagen met een kap. Dat is ongeveer net zo hoog als de woningen in de omgeving. Er komt een parkeerplaats achter het woongebouw en een ruime groenstrook voor het woongebouw. Alwel verwacht de woningen in 2025 te verhuren.

Dit soort planvorming kost tijd en dit kan een paar jaar duren. De gemeente en omwonenden worden bij de plannen betrokken en op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe woningen zijn heel welkom. De woningnood is immers groot. Tot en met 2024 wil Alwel 160 woningen opleveren. “In totaal hebben we concrete plannen voor zo’n 500 woningen. Deze plannen sluiten aan op de ambities van Alwel en de Gemeente Breda.”