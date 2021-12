Geen ijsbaan, maar wel een kerststallenroute en wensboom in Ulvenhout

ULVENHOUT - De ijsbaan van Ulvenhout on Ice moest helaas geannuleerd worden, maar afgelopen weekend is het Pekhoeveterrein in Ulvenhout toch in kerstsferen gebracht. Zo is de kerststal geplaatst, en krijgt de wensboom dit jaar een vervolg. Ook zal er, net als in Bavel, een kerststallenroute zijn in het dorp.

Vrijwilligers van Ulvenhout Leeft bouwden zaterdag 11 december de traditionele kerststal bij de Pekhoeve op. Terwijl de bouwploeg buiten hard aan het werk was om de stal op te zetten, werden binnen in de Pekhoeve de figuren van de kerststal aangekleed. Dat ging gepaard met de nodige hilariteit. Het resultaat is een inclusieve corona-proof kerstgroep met een knipoog, met natuurlijk de voor Ulvenhout gebruikelijke vierde koning. De kerststal trok meteen veel bekijks.

Kerststallenroute

Als alternatief voor de ijsbaan organiseert Ulvenhout Leeft dit jaar een kerststallenroute. De stichting roept alle inwoners van Ulvenhout op om hun dorpsgenoten te laten meegenieten van hun kerststal. Het formulier om hieraan mee te doen, is te vinden op www.ulvenhoutleeft.nl en de sociale media van de stichting. Daar worden straks ook de adressen die zich hebben aangemeld vermeld op een plattegrond. Die zal ook beschikbaar zijn bij de kerststal op het Pekhoeveterrein.

Wens- en gedachtenboom

Het idee achter de wens- en gedachtenboom die vorig jaar voor het eerst op het Pekhoeveterrein stond, heeft zich als een olievlek verspreid. Meerdere organisaties hebben zich bij het succesvolle initiatief aangesloten en hebben het mede mogelijk gemaakt dat er dit jaar een vervolg aan gegeven kan worden. Heb je een wens of gedachte die u wilt delen? Dan kun je die opschrijven op een van de linten die bij de boom liggen. “Zo kunnen we elkaar ondanks de omstandigheden toch op een en creatieve en veilige manier helpen en steunen. Vorig jaar heeft de organisatie meerdere wensen in vervulling kunnen laten gaan. Het zou mooi zijn als dat ook dit keer weer lukt.”