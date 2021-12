Ruim zeshonderd Bredase deelnemers van de Zonnebloem verrast dankzij kerstactie

BREDA – Medewerkers van biotechnologisch bedrijf Amgen steunen De Zonnebloem dit jaar met een speciale Kerstactie. Een groot aantal medewerkers heeft hun eigen kerstpakket gedoneerd aan De Zonnebloem en daarnaast zijn er kerstpakketten samengesteld met onder andere lekkernijen van banketbakkerij Van der Kleij. Vanwege de coronamaatregelen, kon het jaarlijkse kerstdiner met Zonnebloem deelnemers, helaas niet plaatsvinden.

Nationale Vereniging De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking mede dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers, die sociale en recreatieve activiteiten mogelijk maken. In de kerstperiode is een beetje extra aandacht belangrijk voor deze groep mensen, zodat ook zij volop van de feestdagen kunnen genieten.

Vrijwilliger van De Zonnebloem in de regio Breda, René van der Velden legt uit: “Juist onze doelgroep is beperkt in haar bewegingsvrijheid en door corona is het risico op sociaal isolement groot. In deze bijzondere tijden hebben mensen een beetje extra aandacht verdiend. We stellen de actie van Amgen daarom ook zeer op prijs.”

Kerstactie

Het is alweer het vierde jaar op rij dat Amgen in Breda een kerstactie organiseert. Sara McCabe, Amgen: “Het is voor mensen met een lichamelijke beperking niet vanzelfsprekend om erop uit te gaan en door de coronacrisis vielen veel reguliere Zonnebloemuitjes weg. Wij hoopten hen weer een kerstdiner aan te kunnen bieden, maar net als vorig jaar kan dat niet doorgaan. Deze gevulde kersttas is hopelijk een goed alternatief, dat de deelnemers van De Zonnebloem in Breda vast en zeker zullen waarderen.”